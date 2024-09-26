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Подполковник ВС США Дэвис раскрыл, к чему призвано решение Путина внести изменения в условия применения ядерного оружия

Подполковник ВС США Дэвис раскрыл, к чему призвано решение Путина внести изменения в условия применения ядерного оружия

Американский отставной подполковник Дэниэл Дэвис заявил, что решение президента РФ Владимира Путина внести изменения в условия применения ядерного оружия призвано страны НАТО к необходимости пересмотреть свое отношение к конфликту на Украине.

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