Подполковник ВС США Дэвис раскрыл, к чему призвано решение Путина внести изменения в условия применения ядерного оружия

Американский отставной подполковник Дэниэл Дэвис заявил, что решение президента РФ Владимира Путина внести изменения в условия применения ядерного оружия призвано страны НАТО к необходимости пересмотреть свое отношение к конфликту на Украине.
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