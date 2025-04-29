Строгие запреты на 30 апреля: что за праздник, как правильно провести этот день Ирэн ОрлонскаяВ последний день апреля, 30-го числа, православные христиане как в России, так и за её пределами отмечают память святого Зосимы, известного чудотворца.
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