Проглоченный китом юноша рассказал о пережитых ощущениях

У берегов Чили юношу проглотил и выплюнул кит. О пережитом опыте он рассказал The Guardian. 49-летний Делл Симанкас и его сын Адриан столкнулись со взрослым горбатым китом, когда сплавлялись на надувных лодках-пакрафтах в водах Магелланова пролива, у берегов чилийской Патагонии.