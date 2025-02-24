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Проглоченный китом юноша рассказал о пережитых ощущениях

Проглоченный китом юноша рассказал о пережитых ощущениях

У берегов Чили юношу проглотил и выплюнул кит. О пережитом опыте он рассказал The Guardian. 49-летний Делл Симанкас и его сын Адриан столкнулись со взрослым горбатым китом, когда сплавлялись на надувных лодках-пакрафтах в водах Магелланова пролива, у берегов чилийской Патагонии.

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