Брижит Бардо вспоминает детство с аусвайсами: всё, как при Гитлере, обновили лишь реквизит В декабре 2020 года британский The Economist, известный своими зашифрованными предсказаниями, выдал очередные головоломки, где были и «уроки ковида», и «будущее Гонконга», и «крах банков», и, конечно, «шоу должно продолжаться!» The show must go on! И шоу продолжается.