Гран туризмо

Молодой английский паренек Янн Марденборо (Арчи Мадекве) с самого детства одержим автогонками, но так как у его родителей нет средств на то, чтобы Янн начинал практиковаться на реальных машинах, паренек проводит все свободное время, гоняя на Sony Playstation в Gran Turismo - один из самых реалистичных симуляторов компьютерных автогонок, созданный Кадзунори Ямаути.