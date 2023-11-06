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pisec

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Гран туризмо

Гран туризмо

Молодой английский паренек Янн Марденборо (Арчи Мадекве) с самого детства одержим автогонками, но так как у его родителей нет средств на то, чтобы Янн начинал практиковаться на реальных машинах, паренек проводит все свободное время, гоняя на Sony Playstation в Gran Turismo - один из самых реалистичных симуляторов компьютерных автогонок, созданный Кадзунори Ямаути.

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