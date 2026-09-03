Александр Ганжа: Повреждено предприятие в Днепропетровской области

В Днепропетровской области, Синельниковский район, пострадало предприятие. Александр Ганжа, глава областной военной администрации, сообщил об инциденте, но не уточнил тип объекта.
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