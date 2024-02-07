Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 423 подписчика

Польский генерал объявил Калининград «оккупированной территорией» и заявил, что Польша должна его захватить

Польский генерал объявил Калининград «оккупированной территорией» и заявил, что Польша должна его захватить

Польский генерал и бывший замминистра обороны Вальдемар Скшипчак объявил российский город Калининград «оккупированной территорией» и заявил, что Польша должна его захватить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Самарин
Ото ляхи губищу раскатали... Может России стоит задуматься о включении в состав РФ территорий, отторгнутых от Германии в пользу Польши после Второй Мировой? А то получается, что в 1945-м наши бойцы своей кровью заплатили за освобождение этих земель, а теперь непонятькто из колонии США требует то, к чему они не имеют ни малейшего отношения.
Ответить
8 час.
Ю
Юрий Зубрин
Был почему-то уверен в том ,что западным политиканам приставка экс - добавляет ума ,видимо ошибся в деле с экс пшеком ,стал ещё глупее и тупее....
Ответить
7 час.
GS
Grigorij Smoljakov
Зубы необломал бы
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх