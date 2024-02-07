Константин Самарин

Ото ляхи губищу раскатали... Может России стоит задуматься о включении в состав РФ территорий, отторгнутых от Германии в пользу Польши после Второй Мировой? А то получается, что в 1945-м наши бойцы своей кровью заплатили за освобождение этих земель, а теперь непонятькто из колонии США требует то, к чему они не имеют ни малейшего отношения.