Польский генерал и бывший замминистра обороны Вальдемар Скшипчак объявил российский город Калининград «оккупированной территорией» и заявил, что Польша должна его захватить.
Польский генерал объявил Калининград «оккупированной территорией» и заявил, что Польша должна его захватить
Комментарии
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Константин Самарин
Ото ляхи губищу раскатали... Может России стоит задуматься о включении в состав РФ территорий, отторгнутых от Германии в пользу Польши после Второй Мировой? А то получается, что в 1945-м наши бойцы своей кровью заплатили за освобождение этих земель, а теперь непонятькто из колонии США требует то, к чему они не имеют ни малейшего отношения.
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8 час.
Ю
Юрий Зубрин
Был почему-то уверен в том ,что западным политиканам приставка экс - добавляет ума ,видимо ошибся в деле с экс пшеком ,стал ещё глупее и тупее....
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7 час.
GS
Grigorij Smoljakov
Зубы необломал бы
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2 час.
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