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Владимирские новости

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«Эдванта» взыскивает с «Владимирского стандарта» 147 млн рублей

«Эдванта» взыскивает с «Владимирского стандарта» 147 млн рублей

Московская компания ООО «Эдванта» хочет взыскать с «Владимирского стандарта» сразу 147 млн рублей. Совокупно компания выступает ответчиком в 149 делах на сумму более полумиллиарда рублей.

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