Только сетевой адрес: Роскомнадзор опровергает сбор данных у пользователей заблокированных сайтов

По информации РБК, в ведомстве заявили, что проект приказа подразумевает сбор только сетевых адресов, используемых операторами связи для актуализации правил фильтрации и противодействия кибератакам, включая DDoS-атаки.
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