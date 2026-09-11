«Мой воздух»: жених дочери Успенской публично обратился к ней после помолвки

Возлюбленный дочери певицы Любови Успенской, искусствовед Артем Москвин, публично обратился к Татьяне Плаксиной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Житель Петербурга...
- Натуральный блонд...
- Натуральный блонд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым