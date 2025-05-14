Сельхозпродукция в Германии продолжила дорожать

Производственные цены на сельскохозяйственную продукцию в Германии выросли марте 2025 года по сравнению с мартом 2024 года на 1,5%, сообщила 14 мая пресс-служба Федерального статистического управления Германии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии