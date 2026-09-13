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ТАСС

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Памфилова объяснила популярность очного голосования на выборах

Памфилова объяснила популярность очного голосования на выборах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Очное голосование на выборах становится все современнее. Этим и объясняется его сохраняющаяся популярность, рассказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в интервью "НЬЮМ ТАСС" на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

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