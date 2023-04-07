Британская контрразведка MI5 предупредила о рисках в связи с подготовкой визита президента США в Северную Ирландию

Президент США Джо Байден собирается посетить с визитом Северную Ирландию. В связи с этим контрразведывательная служба Соединенного королевства MI5 предупредила о значительном повышении риска совершения терактов и иных провокаций в Северной Ирландии.
Президент США Джо Байден собирается посетить с визитом Северную Ирландию. В связи с этим контрразведывательная служба Соединенного королевства MI5 предупредила о значительном повышении риска совершения терактов и иных провокаций в Северной Ирландии.
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