Глава МИД Фидан: Турция ведет переговоры с Россией и Украиной о Черном море

Турция активизировала дипломатические усилия по достижению договоренностей о Черном море между Россией и Украиной, пытаясь согласовать их позиции.
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ТУРЦИЯ ВЕЧНЫЙ ВРАГ РОССИИ..О ЧЕМ МОЖНО С НИМИ ДОГОВАРИВАТЬСЯ,,ХОТЯ С ПУТИНА СТАНЕТ!!ТО ДУХ МИНСКА ,, ТО ДУХ АНКОРИЖДА!!