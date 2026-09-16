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Глава МИД Фидан: Турция ведет переговоры с Россией и Украиной о Черном море

Глава МИД Фидан: Турция ведет переговоры с Россией и Украиной о Черном море

Турция активизировала дипломатические усилия по достижению договоренностей о Черном море между Россией и Украиной, пытаясь согласовать их позиции.

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