Суджа в огне: ВСУ предприняли бросок на курском направлении, готовя атаку на Запорожскую АЭС?

Евгений Берсенев 7 августа 2024 г., 13:09 «Они хотят, чтобы мы перебросили свои резервы, сосредоточенные на харьковском направлении, в районе Волчанска и Липцев» Проникновение группы украинских военных в Курскую область, где боевики попытались прорваться вглубь региона с использованием тяжелой техники, вызвало немало вопросов о цели данной операции и ее логике.