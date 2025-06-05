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Мы из Советского Союза

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  • ВераВерная
    Спасибо за рассказ. Интересная рубрика.Малоизвестные про...
  • maiop maiop
    🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏Замечательные раб...
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Светлана, дорогая! С днём рождения!

Светлана, дорогая! С днём рождения!

С днем рождения, Светлана!Пусть сбываются мечты,Пусть исполнятся все планы,Будет так, как хочешь ты! Напомню свой ролик, сделанный специально ко дню твоего рождения, Светочка! Будь здоровой, энергичной,Пой, танцуй и веселись,Счастья море в жизни личной,И от радости светись! Сногсшибательна, желанна,Словно солнышко, нежна.

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