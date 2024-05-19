В «Барсе» считают, что отставку Хави за выражение мнения будет сложно объяснить. Будущее тренера определится после встречи с Лапортой в понедельник

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта решил прекратить сотрудничество с главным тренером по окончании сезона после его заявлений об экономической ситуации в клубе, несмотря на то, что 25 апреля руководитель объявил на пресс-конференции, что Хави остается.