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«Совкомбанк» попросил большую скидку за титульное спонсорство РПЛ

Первый зампред «Совкомбанка» рассказал, на каких условиях банк готов стать титульным партнером РПЛ. «Был достаточно большой ажиотаж, потому что мы жили в другой реальности — столько [было] международного вовлечения в спорт, стоимость рекламы была другая, но сейчас некоторые ценовые ориентиры, которые были в том году, абсолютно нерелевантны.

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