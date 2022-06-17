«Совкомбанк» попросил большую скидку за титульное спонсорство РПЛ

Первый зампред «Совкомбанка» рассказал, на каких условиях банк готов стать титульным партнером РПЛ. «Был достаточно большой ажиотаж, потому что мы жили в другой реальности — столько [было] международного вовлечения в спорт, стоимость рекламы была другая, но сейчас некоторые ценовые ориентиры, которые были в том году, абсолютно нерелевантны.