Лауреаты Детского композиторско-исполнительского конкурса дадут концерт в Петербурге

В концерте примут участие дети от 7 до 18 лет. В Академической капелле Петербурга пройдет гала-концерт лауреатов XVII Детского композиторско-исполнительского конкурса «Бывает все на свете хорошо» имени Андрея Петрова.
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