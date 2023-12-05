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Лауреаты Детского композиторско-исполнительского конкурса дадут концерт в Петербурге

В концерте примут участие дети от 7 до 18 лет. В Академической капелле Петербурга пройдет гала-концерт лауреатов XVII Детского композиторско-исполнительского конкурса «Бывает все на свете хорошо» имени Андрея Петрова.

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