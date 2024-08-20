Олжас Бектенов поручил обеспечить в срок ремонт МАЭКа к отопительному сезону

На заседании правительства, где был рассмотрен ход подготовки к предстоящему отопительному сезону, Премьер-Министр Олжас Бектенов подчеркнул, что до начала отопительного сезона остался практически месяц и заверения многих руководителей о готовности не убеждают в высокой результативности работ.
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