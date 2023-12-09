В США одобрили лекарство на основе технологии редактирования генов CRISPR

Власти США одобрили препарат Casgevy, которые проводит махинации с генами CRISPR. Об этом пишет информагентство «РИА Новости» со ссылкой на заявление на сайте Американского управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии