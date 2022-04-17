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Шарль Леклер: «Совсем забыл, что в Имоле нас ждет спринт-заезд. Надеюсь, он получится захватывающим»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Эмилии-Романьи. На этапе в Имоле «Формула-1» проведет первый в этом сезоне уик-энд в экспериментальном формате.

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