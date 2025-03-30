Водители с иностранными правами должны помнить о штрафах с 1 апреля Юлия ЧелкановаВ 2023 году в области законодательства, регулирующего безопасность на дорогах, произошли значительные изменения, затрагивающие водителей с иностранными водительскими удостоверениями.