Водители с иностранными правами должны помнить о штрафах с 1 апреля Юлия ЧелкановаВ 2023 году в области законодательства, регулирующего безопасность на дорогах, произошли значительные изменения, затрагивающие водителей с иностранными водительскими удостоверениями.
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