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Третьяк о Кубке Первого канала: «Хоккеистам важна практика международных матчей, привычка выходить на лед в свитере сборной и выигрывать, защищая честь страны»

Россия впервые с 2020 года выиграла Кубок Первого канала. Второе место на турнире заняла сборная Беларуси, третье – Казахстан, последнее – «Звезды и ВХЛ».

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