Один воспитывает четверых детей: как изменилась жизнь актера Андрея Мерзликина после развода

Андрей Мерзликин — один из самых востребованных актеров российского кино. Зрители помнят его по роли летчика Анисимова в биографической драме «Чкалов», Андрея Волошина в мелодраме «Единственный мужчина», где он сыграл вместе с Татьяной Догилевой, Ириной Апексимовой и Павлом Делонгом, а также по образу князя Василия Шуйского в проекте «Годунов».