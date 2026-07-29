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Один воспитывает четверых детей: как изменилась жизнь актера Андрея Мерзликина после развода

Андрей Мерзликин — один из самых востребованных актеров российского кино. Зрители помнят его по роли летчика Анисимова в биографической драме «Чкалов», Андрея Волошина в мелодраме «Единственный мужчина», где он сыграл вместе с Татьяной Догилевой, Ириной Апексимовой и Павлом Делонгом, а также по образу князя Василия Шуйского в проекте «Годунов».

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