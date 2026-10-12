Саудовская Аравия: компания Gulf Air объявила, что полеты в и из международного аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде (RUH/OERK) были отменены до 17 октября после недавних ракетных ударов по аэропорту базирующихся в Йемене повстанцев-хуситов.