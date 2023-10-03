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"Антироссийский кейс": последствия ратификации будут для Еревана катастрофическими

"Антироссийский кейс": последствия ратификации будут для Еревана катастрофическими

Эксперты рассказали о последствиях ратификации Ереваном Римского статута МУС.Во вторник армянский парламент ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда, чем вызвал со стороны Кремля негативную реакцию.

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