"Антироссийский кейс": последствия ратификации будут для Еревана катастрофическими

Эксперты рассказали о последствиях ратификации Ереваном Римского статута МУС.Во вторник армянский парламент ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда, чем вызвал со стороны Кремля негативную реакцию.
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