Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

187 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    А сама то она  ЧТО , уже мать  ГЕРОИНЯ  аль  КАК ....???????Депутат ГД призва...
  • Misha Glusch
    хватит про этих чучел ужеПугачеву и Галкин...
  • Татьяна Жукова
    Поначалу всё прекрасно. Поддержка, пособия, которые надо ещё получить. А потом свободное плавание. Мужчины измельчали...Депутат ГД призва...

В Новосибирске электрик требует от магазина 3 млн рублей за бракованную лестницу

В Новосибирске электрик требует от магазина 3 млн рублей за бракованную лестницу

Мужчина упал с нее и получил серьезные травмы 31-летний электрик из Новосибирска требует со строительного магазина 3 млн рублей из-за бракованной 7-метровой лестницы, с которой он во время работ упал и серьезно пострадал, пишет "КП-Новосибирск".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх