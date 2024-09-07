В Новосибирске электрик требует от магазина 3 млн рублей за бракованную лестницу

Мужчина упал с нее и получил серьезные травмы 31-летний электрик из Новосибирска требует со строительного магазина 3 млн рублей из-за бракованной 7-метровой лестницы, с которой он во время работ упал и серьезно пострадал, пишет "КП-Новосибирск".
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