В Новосибирске электрик требует от магазина 3 млн рублей за бракованную лестницу

Мужчина упал с нее и получил серьезные травмы 31-летний электрик из Новосибирска требует со строительного магазина 3 млн рублей из-за бракованной 7-метровой лестницы, с которой он во время работ упал и серьезно пострадал, пишет "КП-Новосибирск".