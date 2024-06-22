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В ДТП под Липецком погибли четыре человека

В ДТП под Липецком погибли четыре человека

В Липецкой области произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Это следует из сообщения, опубликованного на странице «Вконтакте» пресс-службы управления Министерства внутренних дел по региону.

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