КП сменила утверждение об обвинении журналиста Можейко в Белоруссии на предположение

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Газета "Комсомольская правда", ранее на своем сайте сообщившая об официальном предъявлении обвинения журналисту "КП в Беларуси" Геннадию Можейко, сменила утверждение об этом на предположение, ссылаясь на белорусские законы и то, что корреспондент все еще остается в СИЗО.