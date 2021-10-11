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КП сменила утверждение об обвинении журналиста Можейко в Белоруссии на предположение

КП сменила утверждение об обвинении журналиста Можейко в Белоруссии на предположение

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Газета "Комсомольская правда", ранее на своем сайте сообщившая об официальном предъявлении обвинения журналисту "КП в Беларуси" Геннадию Можейко, сменила утверждение об этом на предположение, ссылаясь на белорусские законы и то, что корреспондент все еще остается в СИЗО.

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Александр Борисов
Текст повторяется два раза. Это не первый раз Стоит быть внимательнее

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