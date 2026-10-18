Законодательную основу для запуска с 2027 года цифрового кошелька, позволяющего хранить удостоверение личности на смартфоне, принял бундестаг Германии, сообщил 16 октября портал «Форум по защите прав потребителей».
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