В КНДР разработали новое шасси для ракет

Новое колесное шасси, оснащенное 12 осями, разработали в Северной Корее. Машину, которую могут использовать для транспортировки ракет, показали в ходе визита Ким Чен Ына на предприятие оборонно-промышленного комплекса страны, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
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