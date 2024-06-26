Экс-премьер Японии призвал Кисиду применить к себе те же санкции, как к фракциям

Экс-глава правительства Японии Ёсихидэ Суга в интервью журналу Hanada снова подверг резкой критике действия действующего премьер-министра и председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисиды, призвав его дать возможность молодым парламентарием проявить себя на сентябрьских выборах председателя партии ЛДП.