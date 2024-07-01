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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Прихожане Ильинского храма совершили паломническую поездку в Жировицкий Свято-Успенский мужской монастырь.

Прихожане Ильинского храма совершили паломническую поездку в Жировицкий Свято-Успенский мужской монастырь.

29 июня 2024 года приход храма святого пророка Илии г. Бобруйска во главе с настоятелем протоиереем Виктором Смычником совершили паломническую поездку в Жировицкий Свято-Успенский мужской монастырь и храм святого Архангела Михаила д.

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