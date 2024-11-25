Адлерский район: контроль за сбросом сточных вод В Адлерском районе активно продолжаются мероприятия по выявлению и предотвращению несанкционированных сбросов сточных и хозяйственно-бытовых вод на землю.
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Адлерский район: контроль за сбросом сточных вод В Адлерском районе активно продолжаются мероприятия по выявлению и предотвращению несанкционированных сбросов сточных и хозяйственно-бытовых вод на землю.