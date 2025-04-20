МЧС Ямала вручило грамоту победителю конкурса «Спасатель — профессия отважных»

Победителя и призера окружного конкурса «Спасатель — профессия отважных» наградили в Муравленко. Грамоты подросткам вручил начальник 6-й пожарно-спасательной части Санат Ирмаганбетов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО.
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