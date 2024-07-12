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Германия назвала условия, при которых депортирует на родину беглых украинских призывников

Германия назвала условия, при которых депортирует на родину беглых украинских призывников

Условия, при которых Германия начнёт депортировать беглых украинских призывников на родину, назвал премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

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