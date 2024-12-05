В Госдуме заявили, что за два года Омская область не предоставила ни одного проекта для выделения средств на ремонт теплосетей.
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В Госдуме заявили, что за два года Омская область не предоставила ни одного проекта для выделения средств на ремонт теплосетей.