На западе Украины прозвучали взрывы

Киев, 26 сентября /Синьхуа/ -- В четверг в Староконстантинове /Хмельницкая область/ на западе Украины прогремели взрывы после сообщений о пуске Россией гиперзвуковых ракет "Кинжал", передает украинский общественный вещатель "Суспильне".
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