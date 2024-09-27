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Китай

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На западе Украины прозвучали взрывы

Киев, 26 сентября /Синьхуа/ -- В четверг в Староконстантинове /Хмельницкая область/ на западе Украины прогремели взрывы после сообщений о пуске Россией гиперзвуковых ракет "Кинжал", передает украинский общественный вещатель "Суспильне".

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