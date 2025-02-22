Гонка Легкова. Коростелев, Вылегжанин, Терентьев, Легков, Ступак, Сорина и Терентьева пробегут 10 км свободным стилем

Гонка Легкова Рязань, Россия 10 км, свободный стиль Женщины Начало – 13:40 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ Участницы Ирина Ибрагимова Анастасия Игнатьева Анастасия Кириллова Анна Королева Алина Кудисова Анастасия Кулешова Алена Перевозчикова Лариса Рясина Екатерина Смирнова Татьяна Сорина Юлия Ступак Наталья Терентьева Анастасия Фалеева Мужчины Начало – 14:15 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ Участники Сергей Ардашев Евгений Белов Сергей Волков Максим Вылегжанин Роман Елетнов Сергей Забалуев Максим Зубцов Савелий Коростелев Александр Легков Павел Ляшок Артем Мальцев Андрей Мельниченко Илья Порошкин Глеб Ретивых Илья Семиков Евгений Семяшкин Павел Соловьев Александр Терентьев Антон Тимашов Константин Тиунов Сергей Турышев Алексей Червоткин Иван Якимушкин.
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