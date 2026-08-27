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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Булыкин о поведении Талалаева: «Вряд ли кому-то близок такой стиль, наш футбол это не красит. У иностранных тренеров в основном всегда присутствует уважение»

Экс-форвард «Локомотива»  Дмитрий Булыкин  заявил, что поведение Андрея Талалаева  не красит российский футбол.

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