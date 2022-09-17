Сотрудники полиции в Рязанской области повышают финансовую грамотность молодежи

В целях ознакомления населения с распространенными мошенническими уловками, изучения методических рекомендаций по противодействию хищения денежных средств путем обмана, а также повышения уровня экономической грамотности полицейские проводят профилактические мероприятия на территории Рязанской области.

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