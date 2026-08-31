Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

70 подписчиков

В 2027 году Астраханская область примет XI Парламентский форум «Историко-культурное наследие России»

В 2027 году Астраханская область примет XI Парламентский форум «Историко-культурное наследие России»

В заседании оргкомитета по подготовке XI Парламентского форума «Историко-культурное наследие России» приняли участие председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, спикер регионального парламента Игорь Мартынов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым