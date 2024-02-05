Уроки "Разговоры о важном" посвятили дню рождения химика Менделеева

День российской науки стал темой традиционных уроков "Разговоры о важном", прошедших по всей стране. Российским школьникам рассказали о жизни и работе выдающегося химика Дмитрия Менделеева и мероприятиях, которые приурочены к 190-летию со дня рождения ученого.
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