Минобороны: силы ПВО сбили шесть БПЛА за 12 часов

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над российскими регионами.
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