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Польше напомнят об ее кровавых преступлениях

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин: СК и Генпрокуратура должны провести всестороннее расследование фактов расстрела и истязания солдат Красной армии в польских лагерях.

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