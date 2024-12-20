ВСУ согнали колоссальные резервы на Курщину, убита легенда «Вагнера», прошедшая «ад»: Карта специальной военной операции на Украине на 20 декабря 2024 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ рамках Специальной военной операции на Украине события разворачиваются с высокой интенсивностью.