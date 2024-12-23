Спустя 12 лет я снова встретила любовницу моего жениха и разоблачила ее прошлое

Может ли один поступок, совершенный много лет назад, оставить неизгладимый след на нашей жизни? Должны ли ошибки прошлого становиться приговором, определяющим наше настоящее и будущее? Этот вопрос звучит особенно остро, когда речь идет об изменах, предательстве или других поступках, которые подрывают доверие.
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