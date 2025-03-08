Активы фондов денежного рынка Штатов уже превысили $7 трлн - ICI

Британское издание Financial Times со ссылкой на американскую ассоциацию Investment Company Institute (ICI) сообщило, что активы фондов денежного рынка США превысили $7 трлн и это случилось из-за неопределенности, вызванной политикой Дональда Трампа.
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