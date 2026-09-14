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Истребитель ВВС Польши едва не сбил украинский МиГ во время одной из операций

Истребитель ВВС Польши едва не сбил украинский МиГ во время одной из операций

Истребитель Военно-воздушных сил Польши едва не сбил украинский МиГ при выполнении одной из операций.

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